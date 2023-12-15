Названо самое опасное лекарство для разжижения крови

Популярный пероральный препарат для борьбы с тромбами, ривароксабан, связан с самым высоким риском кровотечений по сравнению с другими лекарствами для терапии мерцательной аритмии или образования тромбов в венах. Это показало исследование, представленное на ежегодном собрании Американского гематологического общества (ASH).

При обнаружении тромба в вене или мерцательной аритмии пациентам могут назначить антикоагулянты — препараты, разжижающие кровь, чтобы предотвратить образование тромба в будущем. Мерцательная аритмия — это один из типов нарушения ритма сердцебиения, при котором значительно повышается риск образования тромбов и инсульта. Три наиболее часто назначаемых лекарства — ривароксабан (Ксарелто), апиксабан (Эликвис) и варфарин.

Учены проанализировали данные 100 пациентов, собранные в течение года после назначения антикоагулянтов. Ривароксабан привел к почти сорока случаям кровотечений, а варфарин и апиксабан — к 25 случаям. Варфарин был связан с более серьезными кровотечениями.

Частота образования тромбов была выше при приеме апиксабана по сравнению с варфарином. Наименьший риск летальных исходов наблюдался при приеме апиксабана, однако выводы требуют перепроверки в более крупных исследованиях.

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