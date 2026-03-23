Долги россиян станут реже продавать коллекторам

В 2026 году долги россиян могут начать реже продавать коллекторам из-за новых требований к микрофинансовым организациям. Об этом «Газете.Ru» заявил операционный директор ПКО «Защита онлайн» Валерий Зоткин.

По его словам, с 1 января 2026 года в сфере микрофинансирования начали действовать серьезные регуляторные изменения. Теперь заемщики должны документально подтверждать свой официальный доход. Кроме того, с 1 марта при оформлении онлайн-договоров для микрофинансовых компаний со статусом МФК стало обязательным использование биометрии, а для МКК такая норма заработает через год.

«На фоне этих нововведений объем выдачи займов может начать снижаться. Вместе с этим сократится и число долгов, которые микрофинансовые организации продают взыскателям. По сути, на рынок будет попадать меньше просроченной задолженности, чем годом ранее. Уже во второй половине 2026 года можно ожидать дефицита долговых портфелей. Спрос станет выше, предложение меньше — как следствие, вырастут цены», — отметил Зоткин.

Он пояснил, что новые правила могут изменить саму структуру рынка: если компании начнут строже подходить к проверке заемщиков, то и выдач станет меньше, а значит, сократится и объем проблемных долгов, который потом уходит на продажу. Однако можно предположить, что такие долги станут более качественными, и эффективность их взыскания будет выше, заключил эксперт.

