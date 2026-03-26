Назван размер пособия по безработице для предпенсионеров

В настоящее время максимальный размер пособия по безработице для предпенсионера составляет 15886 рублей. Это сумма за весь период нахождения человека без работы, рассказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По его словам, пособие по безработице гражданам, уволенным по любым основаниям в течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы, состоявшим в этот период в трудовых отношениях не менее 26 недель, назначается в размере 75% среднего заработка в первые три месяца. В следующие три месяца — в размере 60% среднего заработка, добавил экономист.

Он подчеркнул, что для граждан предпенсионного возраста предусмотрены особые условия обеспечения по безработице. По закону под предпенсионером понимается гражданин в течение пяти лет до наступления возраста, дающего ему право на страховую пенсию по старости, пояснил Балынин. Он уточнил, что предпенсионерам выплачивают пособие по безработице в следующем размере:

— в первые три месяца — в размере 75% среднего заработка;

— в следующие четыре месяца — в размере 60% среднего заработка;

— в дальнейшем — в размере 45% среднего заработка.

«По закону размер пособия по безработице не может быть выше максимальной величины пособия по безработице и ниже минимальной величины пособия по безработице. При этом, их размеры индексируются один раз в год с 1 февраля текущего года исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год.

Например, в январе 2026 года минимальный размер пособия по безработице составляет 1764 рубля, с февраля 2026 года он увеличился до 1863 рублей.

В свою очередь, максимальный размер пособия по безработице по 31 января 2026 года составлял: в первые три месяца периода выплаты пособия по безработице – 15044 рублей, а в следующие три месяца периода выплаты пособия по безработице — 5880 рублей», — отметил Балынин.

По его словам, с 1 февраля 2026 года указанные суммы были увеличены на 5,6%: до 15886 рублей (увеличение более чем на 800 рублей) и 6209 рублей соответственно.

В районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в районах и местностях, где применяются районные коэффициенты к зарплате, размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице увеличиваются на размер районного коэффициента, уточнил эксперт.

