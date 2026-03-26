Стало известно, сколько доллар будет стоить на следующей неделе

Финансист Смирнов: доллар будет стоить 80 рублей и более на следующей неделе

На следующей неделе доллар будет стоить 80–83 рубля, евро — 93–96 рублей, юань — 12 рублей, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов.

«Импульс ослабления рубля в последнее время был спровоцирован временным отказом Минфина от операций на валютном рынке в рамках бюджетного правила. Кроме того, сказался всплеск спекулятивного спроса при довольно «неглубоком» стакане после длительной консолидации валютных пар. Возник временный дефицит предложения, который на данный момент преодолен. Уменьшается поддержка со стороны спекулятивного спроса, в полном разгаре налоговый период. Кроме того, накануне в Минфине заявили, что менять цену отсечения в бюджетном правиле в этом году не планируется», — отметил Смирнов.

По его словам, влияние налогового периода будет заметно вплоть до конца марта. Таким образом, пространство для укрепления рубля еще остается, но возврат куров на многолетние минимумы маловероятен, считает Смирнов.

По данным Investing.com, 25 марта доллар стоил более 80,3 рубля, евро — более 93 рублей. Курс юаня на Мосбирже превышал 11,6 рубля.

