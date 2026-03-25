Россиянам напомнили о рисках при покупке недвижимости и товаров за рубежом

Россияне при покупке недвижимости и товаров за границей или у иностранных граждан могут столкнуться со штрафами и даже потерей всей суммы сделки, если нарушат правила валютного контроля, заявил «Газете.Ru» директор налоговой практики Quattor Владимир Ким. Он добавил, что покупка недвижимости в зарубежной недружественной стране ограничена.

По словам эксперта, все иностранные компании и граждане делятся на две категории — представители дружественных и недружественных стран. К первым относятся, в частности, ОАЭ, Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Китай и Турция, уточнил Ким. Ко вторым — страны Евросоюза, Швейцария, Монако, Япония, Южная Корея, США и другие, добавил эксперт.

«Сделки с недружественными нерезидентами подпадают под более жесткий контроль. Покупка зарубежной недвижимости по-прежнему возможна, однако порядок расчетов стал гораздо строже. Если продавцом выступает нерезидент из недружественной страны, такая сделка ограничена. Исключение возможно, если речь идет о зарубежной недвижимости, а оплата проходит через иностранные счета гражданина РФ, о которых заранее уведомлены налоговые органы. В остальных случаях требуется специальное разрешение правительственной комиссии. Без него сделка может быть признана незаконной», — отметил Ким.

По его словам, при работе с контрагентами из дружественных стран режим мягче, однако и здесь действуют ограничения. Эксперт обратил внимание, что расчеты должны идти через банковские счета. Например, при покупке недвижимости в ОАЭ, которые считаются дружественной юрисдикцией, использование чеков, наличных или криптовалюты может быть расценено как нарушение валютного законодательства, предупредил Ким.

Отдельно он напомнил о правилах наличных расчетов. По словам эксперта, резидентам запрещено расплачиваться с нерезидентами наличной иностранной валютой, и это касается как покупок за рубежом, так и сделок в России. Если в случае недорогих товаров последствия могут быть незначительными, то крупные покупки, например автомобиля у иностранного гражданина, несут уже серьезные риски, предупредил Ким.

Эксперт подчеркнул, что за нарушение правил расчетов через банковские счета и иных требований закона о валютном регулировании гражданину может грозить административный штраф до 40% от суммы операции. При этом нарушение президентских указов, регулирующих значительную часть действующих ограничений, может повлечь оспаривание сделки и последствия вплоть до конфискации всей уплаченной или полученной суммы в доход государства, констатировал Ким.

