Россияне рассказали, на что тратят кешбэк

Чаще всего россияне тратят кешбэк, когда хотят порадовать себя: такой вариант выбрали 74% респондентов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного платежным сервисом «Апельсин» (есть у «Газеты.Ru»).

Для поднятия настроения опрошенные покупают себе подарок без повода, оплачивают ужин в ресторане, куда давно хотели сходить, заказывают доставку еды или тратят средства на товары для хобби.

Еще 30% направляют кешбэк на подарки к важным событиям, а 26% — на встречи с близкими в кафе.

В отпускной период кешбэк чаще всего используют для оплаты авиа- и железнодорожных билетов — так ответили 39% участников исследования. Каждый третий применяет его при бронировании отелей, а каждый десятый — при оформлении медицинской страховки.

Если сумма накопленного кешбэка оказывается значительной, россияне готовы направить ее на более крупные расходы. В первую очередь речь идет о покупке продуктов в супермаркете, бытовой техники и гаджетов. Небольшие суммы, напротив, чаще уходят на кофе или чай, шоколад и перекусы.

Респонденты также рассказали, что приятнее всего тратить кешбэк на долгожданную покупку, которую раньше откладывали. Такой ответ дали 42% опрошенных. Еще 31% считают оптимальным направлять его на регулярные расходы, а 17% — на подарки близким. При этом 46% участников исследования используют бонусы на небольшие радости, 23% копят на конкретную вещь, а 12% переводят эти средства на сберегательный счет.

Почти половина россиян, 48%, накапливают кешбэк в течение месяца. Еще 17% делают это более полугода, а 14% — от двух до шести месяцев. Чаще всего накопленные баллы тратят в супермаркетах, кафе и ресторанах, а также на одежду и обувь.

В опросе приняли участие более 1 тыс. россиян.

