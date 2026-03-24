Во Франции оценили риски перебоев поставок топлива

Кабмин: стратегических запасов топлива у Франции хватит на более чем 90 дней

У Франции есть стратегические запасы топлива, которых хватит на более чем 90 дней потребления. Об этом заявила официальный представитель французского кабмина Мод Брежон в эфире радиостанции franceinfo.

«У нас сегодня есть значительные запасы, более чем на 90 дней потребления», — сказала она.

Брежон отметила, что на данный момент во Франции нет рисков того, что страна столкнется с перебоями в поставках топлива. Представитель французского правительства подчеркнула, что кабмин страны пытается делать все возможное для удержания цен на как можно более низком уровне. Для этого необходимо в том числе увеличивать объемы добычи и постепенно высвобождать резервы. В то же время, добавила Брежон, ситуация с ценами зависит от развития событий на Ближнем Востоке, французской роли в этом регионе и инициатив, исходящих от президента Франции Эммануэля Макрона.

До этого глава министерства сельского хозяйства Франции Анни Женевар объявила о введении мер по поддержке фермеров страны на фоне роста цен на энергоносители из-за ситуации на Ближнем Востоке. Кроме того, на фоне роста цен из-за эскалации в регионе министерство экологической трансформации, биоразнообразия, лесов, моря и рыболовства Франции заявляло о введении правительством мер по поддержке рыболовного сектора страны.

