Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Во Франции оценили риски перебоев поставок топлива

Кабмин: стратегических запасов топлива у Франции хватит на более чем 90 дней
Shutterstock

У Франции есть стратегические запасы топлива, которых хватит на более чем 90 дней потребления. Об этом заявила официальный представитель французского кабмина Мод Брежон в эфире радиостанции franceinfo.

«У нас сегодня есть значительные запасы, более чем на 90 дней потребления», — сказала она.

Брежон отметила, что на данный момент во Франции нет рисков того, что страна столкнется с перебоями в поставках топлива. Представитель французского правительства подчеркнула, что кабмин страны пытается делать все возможное для удержания цен на как можно более низком уровне. Для этого необходимо в том числе увеличивать объемы добычи и постепенно высвобождать резервы. В то же время, добавила Брежон, ситуация с ценами зависит от развития событий на Ближнем Востоке, французской роли в этом регионе и инициатив, исходящих от президента Франции Эммануэля Макрона.

До этого глава министерства сельского хозяйства Франции Анни Женевар объявила о введении мер по поддержке фермеров страны на фоне роста цен на энергоносители из-за ситуации на Ближнем Востоке. Кроме того, на фоне роста цен из-за эскалации в регионе министерство экологической трансформации, биоразнообразия, лесов, моря и рыболовства Франции заявляло о введении правительством мер по поддержке рыболовного сектора страны.

Ранее сообщалось, что топливный кризис из-за войны на Ближнем Востоке затронул еще одну страну.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
