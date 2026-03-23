Риелтор увидел дефицит доступных новых квартир в Москве

В Москве резко сократилось количество доступных новых квартир в продаже, а на фоне возникшего дефицита жилье в массовых новостройках подорожало на 20%. Об этом «Газете.Ru» заявил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

По оценкам экспертов, в новостройках Москвы почти не осталось квартир дешевле 10 млн рублей. Если год назад такие объекты занимали около 22% предложения, то сейчас их доля сократилась до 3%. Одновременно почти половина всех лотов на первичном рынке столицы теперь стоит дороже 20 млн рублей.

«Основная причина резкого сокращения предложения наиболее доступных новых квартир (стоимостью до 10 млн рублей) в Москве за последний год связана с тем, что девелоперы практически перестали восполнять предложение в массовых новостройках. Спрос до недавнего времени оставался стабильным, а вот количество стартов проектов комфорт-класса сократилось до рекордно низких значений. Данная ситуация объясняется прежде всего низкой маржинальностью подобных проектов (приносят мало прибыли. — «Газета.Ru») на фоне действия высокой ключевой ставки. При этом на фоне возникшего дефицита квартиры в массовых новостройках, которые сейчас представлены на рынке, подорожали в среднем более чем на 20%», — отметил Сырцов.

По его словам, в проектах класса «бизнес» и выше квартир стоимостью до 10 млн рублей в продаже практически не было и год назад. Еще застройщики сейчас продают квартиры в большинстве новостроек на этапе котлована без дисконта к рынку для выполнения строгих требований банков в рамках проектного финансирования, добавил эксперт.

По мнению Сырцова, подобная ситуация отражает изменившуюся структуру продаваемых квартир: главным образом, существенное снижение доли массового жилья на рынке новостроек столицы (включая Новую Москву) — до 41% против 54% годом ранее. Во-вторых, такое положение свидетельствует о сохранении устойчивости московского первичного рынка даже в период турбулентности, считает риелтор. Он пояснил, что большинство проектов не теряют высокую ликвидность (возможность быстро и выгодно продать. — «Газета.Ru») даже на фоне социально-экономических сложностей, включая действие жесткой монетарной политики ЦБ.

По наблюдениям Сырцова, после перехода отрасли на проектное финансирование средняя стоимость столичных новостроек ежегодно растет с опережением официальной инфляции. Несмотря на это, доступность первичной недвижимости для массового покупателя в ближайшей перспективе немного повысится благодаря планомерному сокращению ключевой ставки и снижению стоимости ипотеки, уверен риелтор. Но он добавил, что стоимость новостроек в Москве продолжит увеличиваться быстрее инфляции, тем более на фоне активизации отложенного спроса и массового спроса на депозиты: за прошедшие 12 месяцев объем накоплений россиян на вкладах повысился на 20 трлн рублей. В ближайшие один-два года можно ждать переток значительной части этих средств на рынок недвижимости, заключил Сырцов.

Ранее россиянам пообещали скидки на новые квартиры.