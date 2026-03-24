Стало известно, сколько россиян спрашивают ИИ про питание

Четверть опрошенных россиян спрашивают ИИ про рацион и питание
Shutterstock/FOTODOM

Россияне все чаще используют искусственный интеллект в вопросах питания — от составления меню до подсчета калорий и планирования покупок. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного программой лояльности «X5 Клуб» (есть у «Газеты.Ru»).

Уже 25% опрошенных жителей страны обращаются к ИИ по вопросам рациона и питания, а еще 43% заявили, что готовы делать это в будущем. Респонденты отметили, что нейросети помогают сделать питание более разнообразным, структурированным и правильным.

Чаще всего россияне видят пользу ИИ в составлении сбалансированного меню — так ответили 51% участников опроса. Еще 41% используют такие сервисы для поиска новых идей для блюд, а 38% — для подсчета калорий, белков, жиров и углеводов. Кроме того, 36% опрошенных считают преимуществом экономию времени, а 23% — возможность подобрать продукты под конкретную цель, будь то набор мышечной массы или снижение веса.

Наиболее востребованными такие технологии оказываются в ситуациях, когда нужно быстро составить меню, следить за рационом ради определенного результата или учитывать разные пищевые ограничения внутри семьи. При этом полностью полагаться на рекомендации ИИ россияне пока не готовы. Только 26% доверяют ответам нейросетей, если в них указаны источники информации. Еще 44% признались, что часто перепроверяют такие данные, 30% используют их лишь как ориентир, а 23% сравнивают советы ИИ с мнением специалистов и говорят, что рекомендации в целом совпадают.

При составлении запросов пользователи чаще всего просят учитывать бюджет, калорийность продуктов и конкретную цель — например, похудение или набор массы. Однако у нейросетей есть и слабые стороны. Большинство участников опроса пожаловались, что ИИ нередко дает слишком общие советы без конкретики. Еще часть респондентов указала, что сервисы предлагают слишком сложные рецепты или включают в меню необычные ингредиенты.

Кроме того, каждый десятый респондент использует искусственный интеллект для составления списка покупок. Некоторые россияне отмечают и финансовую выгоду: по их словам, нейросети помогают уложиться в заданный бюджет и подсказывают способы сократить расходы на продукты.

В опросе приняли участие более 1 тыс. россиян.

Ранее стало известно, какое наказание грозит россиянам за применение ИИ в работе.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

