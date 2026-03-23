В России выросла стоимость базового набора продуктов

Стоимость минимальной месячной продуктовой корзины в России в феврале 2026 года выросла на 1,3% по сравнению с январем и составила 7 611,7 рубля. Об этом ТАСС сообщили в ассоциации «Руспродсоюз».

В организации уточнили, что в среднем минимальный набор продуктов на одного человека сейчас обходится именно в такую сумму.

Самые высокие цены зафиксированы на Чукотке — 19 716,3 рубля и в Камчатском крае — 13 213,1 рубля. Самые низкие — в Мордовии (6 175,9 рубля) и Пензенской области (6 383,7 рубля). В Москве минимальная корзина стоит 8 991,5 рубля, в Санкт-Петербурге — 8 760 рублей.

В Московской области средняя стоимость набора составляет 8 171,9 рубля, в Ленинградской — 8 686,4 рубля, в Калининградской области — 8 974,8 рубля. В Татарстане она равна 6 690 рублей, в Омской области — 6 591,9 рубля, в Хабаровском крае — 10 184,1 рубля.

В «Руспродсоюзе» добавили, что в расчет включили 33 вида продуктов, среди которых мясо, рыба, молочная продукция, яйца, мука, хлеб, крупы, сахар, а также овощи и фрукты.

