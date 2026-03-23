В России объяснили резкое сокращение числа магазинов у дома

Резкое сокращение числа новых магазинов у дома говорит о том, что произошло перенасыщение ими, а дополнительные ограничения на продажу алкоголя только усиливают давление на этот формат. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

По данным СМИ, в 2025 году число открытий магазинов у дома в России сократилось в шесть раз.

«Ретейлеры много лет открывали точки буквально дверь в дверь, рассчитывая на постоянный поток покупателей. Теперь эта модель перестает работать. Бизнес все меньше ориентируется на количество открытий и все больше — на то, сможет ли конкретный магазин приносить прибыль. Иными словами, речь идет не о конце формата магазинов у дома, а о его вынужденной перестройке в условиях дорогих денег и меняющихся правил рынка. Отдельным ударом по таким точкам становятся региональные ограничения, связанные с продажей алкоголя и расположением магазинов рядом с социальными объектами. Речь идет, в частности, о Вологодской, Московской областях и других регионах, где требования к торговле становятся жестче», — отметил Трепольский.

По его словам, проблема заключается в том, что алкоголь и табак для небольших магазинов часто дают значительную часть дохода. Если подобные ограничения будут расширяться и станут общим трендом, экономика привычного магазина у дома может серьезно ухудшиться, считает эксперт. Он пояснил, что для малого формата это особенно чувствительно: при снижении доходов от алкоголя торговым точкам придется либо уменьшать площадь и переходить в формат микро-маркетов, либо полностью менять ассортимент. И то и другое означает дополнительную перестройку бизнеса, констатировал финансист.

По его словам, ситуацию осложняет и общий рост затрат: за последние пару лет стоимость оборудования и ремонта для новых магазинов выросла на 30–50%, одновременно ретейлеры сталкиваются с дефицитом кадров и вынуждены повышать зарплаты быстрее, чем растет выручка. Если раньше магазин мог выйти в ноль за 2,5–3 года, то теперь этот срок сдвигается уже к 5–7 годам, подчеркнул финансист. При высокой стоимости кредитов такие вложения для многих компаний становятся слишком рискованными, добавил финансист.

Кроме того, магазин у дома сегодня конкурирует уже не только с соседней торговой точкой, но и с доставкой продуктов, дарксторами и жесткими дискаунтерами, сказал Трепольский. Покупатели все чаще выбирают либо более низкую цену, либо экономию времени за счет доставки, уточнил эксперт. На этом фоне классический магазин у дома оказывается зажат между двумя сильными форматами — дешевыми дискаунтерами и удобным e-grocery, констатировал эксперт.

Он считает, что в ближайшие годы рынок ждет не волна новых открытий, а пересмотр уже существующих сетей.

«Компании будут активнее закрывать слабые и нерентабельные точки, а оставшиеся магазины — менять под новую реальность. Речь может идти о развитии автоматизации, открытии более компактных магазинов площадью 50–70 кв. м, а также о совмещении торговых точек с пунктами выдачи заказов или кофейнями, чтобы повысить выручку с каждого квадратного метра», — уверен финансист.

На этом фоне меняется и рынок аренды, подчеркнул эксперт. По его словам, в начале 2026 года в городах-миллионниках за пределами Москвы и Петербурга ставки на качественные помещения на первых этажах жилых домов составляют в среднем 1–1,8 тыс. рублей за квадратный метр в месяц. В лучших локациях, например на углах домов и рядом с остановками, ставки достигают 2,2–3,5 тыс. рублей, а неудобные помещения с плохой планировкой сдаются примерно за 700–900 рублей за квадратный метр, сказал Трепольский. Это означает, что даже аренда становится все более важным фактором выживания для небольших магазинов, заключил финансист.

