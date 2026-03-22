Названа отрасль, где средняя зарплата россиян за год выросла почти на 100 тысяч

В прошлом году больше всего выросла средняя зарплата издателей программного обеспечения, передает РИА Новости со ссылкой на статистические данные.

Как уточняет агентство, в 2024-м эти специалисты получали 99 тыс. руб., а в прошлом году стали зарабатывать 196,8 тыс. руб. В первую тройку по увеличению средних зарплат также попали производители табачных изделий (прибавили 46,6 тыс. руб. и стали зарабатывать 207,9 тыс. руб.) и работающие на производствах информационных носителей (прибавили 45 тыс. руб. и стали зарабатывать 284 тыс. руб.).

Согласно материалу, за ними следуют занятые в сферах телекоммуникации и агломерации угля. Первые начали получать 168,9 тыс. руб., а вторые — 75,4 тыс. руб. Их заработок вырос на 38,7 тыс. руб. и 35,4 тыс. руб. соответственно.

Средняя зарплата рассчитывается на основе суммы доходов всех работников, поделенной на их число. Она включает премии и подсчитывается до вычета налогов. Из-за экстремально высоких или низких доходов этот показатель может искажаться.

Ранее мужчина по ошибке получил зарплату в 330 раз больше своего оклада и оставил себе.

 
