«Устроить 11 сентября»: назван самый страшный сценарий развития войны в Иране

Аналитик Кнутов: США могут устроить себе 11 сентября, обвинив во всем Иран
Соединенные Штаты могут провести провокацию и «попытаться повторить» 11 сентября, обвинив Иран в массовых жертвах среди гражданского населения США. Так Штатам можно будет обосновать начало широкомасштабной сухопутной операции с полумиллионным контингентом американских войск на иранской территории. Развитие такого сценария в конфликте вокруг Ирана не исключил в комментарии «Газете.Ru» военный эксперт Юрий Кнутов.

«Тут есть два варианта развития событий. Это попытка провести наземную операцию, в том числе с захватом острова Харк, хотя я считаю, что это глупо будет. Почему? Потому что высадка десанта на остров Харк может привести к тому, что Иран просто ударит по своим нефтеперерабатывающим нефтяным предприятиям, по оборудованию для танкеров. Все это приведет к гигантскому пожару и, соответственно, к катастрофе экологической, мощной, и гибели американских, либо израильских солдат», — подчеркнул военный аналитик.

В таких условиях для США остается только один вариант, указал Кнутов. Речь идет об организации самими американцами провокации «в стиле» 11 сентября.

«Об этом сейчас уже в США начали говорить, и звучат речи о том, что может произойти провокация, за которой стоит якобы Иран», — сказал эксперт.

Он добавил, что потенциальная провокация может быть связана с большим количеством жертв среди американского мирного населения. Тогда у президента США Дональда Трампа появятся аргументы для проведения широкомасштабной наземной операции в Иране, для которой, считает Кнутов, необходимо около 500 тысяч солдат.

«Может быть какая-то диверсия в отношении того же (главы Пентагона - «Газета.Ru») Пита Хегсета, либо (госсекретаря США - «Газета.Ru») Марка Рубио, либо еще какого-то американского высокопоставленного чиновника. Может быть взрыв где-то непосредственно такой, который приведет к достаточно массовым жертвам», — пояснил Кнутов, говоря об американской провокации.

По словам военного эксперта, после такой провокации США можно будет воевать в течение нескольких лет, развертывая военную кампанию по иракскому сценарию. Кроме того, указал Кнутов, Трамп будет выглядеть как благодетель, защитник, и спаситель мира, а не как человек, который провалил операцию в Иране.

До этого сообщалось, что вооруженные силы США ускоряют отправку служащих в регион Ближнего Востока в связи с операцией против Ирана.

Ранее Иран атаковал американские военные объекты в нескольких странах.

 
