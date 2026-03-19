Экономист допустил падение курса доллара до 65 рублей

Экономист Балынин: курс доллара может снизиться до 65 руб. в течение года

Курс доллара может снизиться до 65 рублей в течение 2026 года. Об этом «Газете.Ru» заявил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Фундаментально обоснованный курс доллара сейчас находится в диапазоне 65–68 рублей. Колебания валютных курсов сами по себе не являются чем-то необычным. Такие движения были и раньше, сохраняются сейчас и будут происходить дальше. При этом в течение 2026 года доллар еще может опуститься к отметке 65 рублей», — отметил экономист.

Балынин считает, что рубль и дальше сохранит сильные позиции. Он напомнил, что в прошлом году российская валюта была одной из самых крепких, и выразил мнение, что в 2026 году эта тенденция продолжится.

Покупку долларов и евро экономист назвал не лучшим решением для сбережений. По его мнению, дело не только в обычной для валют волатильности, но и в дополнительных рисках, связанных с их токсичностью из-за недружественного статуса этих валют. Как отметил эксперт, этот фактор повышает вероятность потерь для тех, кто хранит в них средства.

На этом фоне Балынин посоветовал россиянам рассмотреть возможность выхода из долларов и евро и перевести деньги в рублевые инструменты. В качестве одного из вариантов он назвал банковский вклад.

По оценке экономиста, при размещении 100 тыс. рублей на вкладе сейчас к марту 2027 года можно получить около 15 тыс. рублей дохода. Если положить на депозит 300 тыс. рублей, то через год сумма может вырасти примерно до 345 тыс. рублей.

«Таким образом, текущая ситуация дает хороший шанс отказаться от токсичных валют и переложить средства в более понятные и доходные рублевые инструменты», — заключил Балынин.

19 марта доллар подорожал до более чем 87 рублей на внебиржевом рынке. Курс евро поднимался под 100 рублей.

