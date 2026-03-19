Стало известно, что будет с долларом в ближайшее время

Инвестстратег Бахтин: на следующей неделе курс доллара упадет ниже 85 рублей
Доллар в ближайшие дни еще может удерживаться на высоких уровнях, однако уже на следующей неделе способен опуститься ниже сильной отметки в 85 рублей. Курс евро может отступить в диапазон 95-97 рублей, а юань — к 12 рублям или немного ниже. Об этом «Газете.Ru» заявил инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

«Рост доллара и евро еще может продолжиться до конца недели. Однако затем ситуацию способен изменить налоговый период, когда экспортеры традиционно увеличивают продажу валютной выручки. Это, как ожидается, немного охладит перегретый рынок», — отметил Бахтин.

По его словам, ослабление рубля связано с тем, что после 5 марта на валютном рынке изменился баланс спроса и предложения не в пользу российской валюты. Одним из ключевых факторов стало прекращение продаж валюты со стороны Минфина, сказал инвестстратег. По его словам, после этого объем валютных интервенций по бюджетному правилу резко сократился: на рынке остались только операции Банка России объемом 4,6 млрд рублей в день. Дополнительное давление на рубль создает и то, что само бюджетное правило в ближайшее время может быть пересмотрено, в том числе в части цены отсечения нефти, отметил Бахтин.

Он сказал, что нынешний курс рубля все еще во многом отражает более слабую для экспортеров ситуацию начала года. В котировках пока сохраняется эффект от более низких цен на нефть и газ в январе и феврале, а также от расширенного дисконта на российскую нефть Urals, уверен инвестстратег. При этом уже достаточно продолжительный рост цен на энергоносители и сокращение дисконта начнут в большей степени влиять на курс ближе к лету, считает Бахтин.

По его словам, еще одним фактором давления на рубль стало ожидаемое продолжение снижения ключевой ставки ЦБ. По мнению Бахтина, уже на ближайшем заседании регулятор может сократить ставку еще на 50 базисных пунктов, до 15% годовых. Смягчение денежно-кредитной политики обычно уменьшает поддержку рубля со стороны высоких ставок, предупредил эксперт.

Курс доллара на внебиржевом рынке 19 марта поднимался выше 87 рублей в моменте, евро — под 100 рублей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

