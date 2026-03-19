Внебиржевой курс евро поднялся выше 100 рублей

Расчетный курс евро на межбанковском рынке в России превысил 100 рублей впервые с 12 сентября 2025 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на Мосбирже.

По состоянию на 12:17 мск расчетный курс евро вырос на 1,44 рубля по сравнению с предыдущим закрытием до 98,04 рублей. Минутами ранее он достигал 100,10 рубля.

В начале марта Минфин РФ временно приостановил операции по продаже и покупке валюты и золота в марте 2026 года из-за изменений бюджетного правила. В качестве причины в министерстве указывают изменение параметра базовой цены на нефть.

До этого эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский в беседе с «Газетой.Ru» озвучил прогноз, согласно которому к весне 2026 года курс доллара может вернуться в диапазон 79–83 рубля, а при неблагоприятном сценарии краткосрочно уходить к 85 рублям. Курс евро будет удерживаться в коридоре 87–91 рубль, юань — 11,3–11,9 рубля. Такой расклад укладывается в базовый сценарий умеренного ослабления рубля на горизонте ближайших месяцев после решения о снижении ключевой ставки до 15,5%, считает специалист.

