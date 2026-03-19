«Мощный дефицит»: экономист оценил последствия налоговой реформы

Налоговая реформа этого года, ключевое изменение которой – это повышение НДС с 20% до 22%, стала серьезным испытанием для малого и среднего бизнеса. При этом на данный момент попытки наполнить с помощью этих нововведений бюджет выглядят малоэффективными, заявил в беседе с Tsargrad.tv предприниматель, экономист Павел Самиев.

По его мнению, для экономики меры, которые предпринимались с целью закрыть дефицит бюджета, оказались скорее негативными, чем полезными.

«Это я имею в виду и налоговые изменения, которые произошли, честно говоря, эффекта для бюджета от них достаточно мало. Он есть, но он не закрывает основную проблему, потому что она гораздо сильнее связана с тем, как происходит увеличение затратной части. Связано это сильно и с динамикой курса и так далее», — объяснил эксперт.

Он добавил, что за два месяца плановый дефицит бюджета достиг практически годового уровня, что можно назвать очень «мощным результатом». Прогнозы о будущем на этом фоне делать затруднительно, отметил экономист, добавив, что главные надежды связаны с поступлениями от экспорта энергоносителей и полезных ископаемых.

«Пока на это определенные надежды есть, потому что по итогам прошлого года нефтегазовые доходы в бюджете составили минимальную за несколько лет величину, да даже, наверное, на длинном горизонте минимальную долю», — заключил Самиев.

Напомним, налоговые изменения вступили в силу с 1 января 2026 года — основная ставка НДС выросла с 20 до 22%. Эта мера, в частности, должна обеспечить сбалансированность российского бюджета на 2026–2028 годы и усилить защиту и оборону страны. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

