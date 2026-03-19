Война в Иране привела к росту цен на помидоры в России

Из-за прекращения прямых поставок в Россию помидоры подорожали за первые семь дней марта почти на 6%. Об этом свидетельствуют данные Росстата, которые изучили «Известия».

Одной из причин повышения цен на помидоры названо обострение ситуации вокруг Ирана. После начала военных действий США и Израиля против Тегерана, с 3 марта был введен запрет на экспорт продовольствия и сельхозсырья из республики.

Экс-замминистра сельского хозяйства Леонид Холод пояснил издательству, что с начала марта были прекращены прямые поставки не только помидоров, но также огурцов, перцев и баклажанов.

«Сейчас продаются остатки, поэтому цены могли вырасти», — пояснил он.

Кроме того, часть помидоров, которые продаются в России как азербайджанские, могут быть иранскими. Но эксперты уточняют, что доля Ирана в импорте томатов небольшая — всего около 4%. Основнми поставщиками остаются Азербайджан, Турция, Грузия, а также страны Средней Азии и Китай.

Ранее в Иране из-за военных действий застряли более 1500 российских дальнобойщиков, перевозивших фрукты и овощи.

 
