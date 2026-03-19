Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Россиян могут начать идентифицировать по радужке глаза

Экономист Кутьин: идентификация по радужке глаза станет востребованной в России
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Идентификация по радужке глаза может стать одной из наиболее востребованных биометрических технологий в ближайшие годы, поскольку позволяет распознавать человека на расстоянии и использовать такой способ подтверждения личности в самых разных сферах. Об этом «Газете.Ru» заявил директор по аналитике Инго Банка, кандидат экономических наук Василий Кутьин.

Так он прокомментировал заявление ВТБ о том, что к 2030 году банки ожидают активного развития биометрических технологий, включая новые способы идентификации клиентов и сотрудников.

«Технология идентификации россиян по радужке глаза может быть востребована там, где важны одновременно скорость, точность и бесконтактность. Речь идет, в частности, о доступе к банковским ячейкам, посадке на авиарейсы и поезда, а также открытии дверей в дома и офисы», — отметил Кутьин.

Однако Кутьин напомнил, что сдача биометрии в России остается добровольной, поэтому она может быть лишь дополнительным, а не основным инструментом идентификации россиян. Во-вторых, самым уязвимым звеном любой системы безопасности остается сам человек, подчеркнул Кутьин. По словам эксперта, игнорирование базовых требований кибербезопасности, излишняя доверчивость к входящим сообщениям и контактам, а также воздействие социальной инженерии могут свести на нет преимущества даже самой продвинутой биометрической защиты.

Ранее россиян предупредили о рисках биометрической идентификации в проекте Сэма Альтмана.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!