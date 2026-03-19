Россиян могут начать идентифицировать по радужке глаза

Идентификация по радужке глаза может стать одной из наиболее востребованных биометрических технологий в ближайшие годы, поскольку позволяет распознавать человека на расстоянии и использовать такой способ подтверждения личности в самых разных сферах. Об этом «Газете.Ru» заявил директор по аналитике Инго Банка, кандидат экономических наук Василий Кутьин.

Так он прокомментировал заявление ВТБ о том, что к 2030 году банки ожидают активного развития биометрических технологий, включая новые способы идентификации клиентов и сотрудников.

«Технология идентификации россиян по радужке глаза может быть востребована там, где важны одновременно скорость, точность и бесконтактность. Речь идет, в частности, о доступе к банковским ячейкам, посадке на авиарейсы и поезда, а также открытии дверей в дома и офисы», — отметил Кутьин.

Однако Кутьин напомнил, что сдача биометрии в России остается добровольной, поэтому она может быть лишь дополнительным, а не основным инструментом идентификации россиян. Во-вторых, самым уязвимым звеном любой системы безопасности остается сам человек, подчеркнул Кутьин. По словам эксперта, игнорирование базовых требований кибербезопасности, излишняя доверчивость к входящим сообщениям и контактам, а также воздействие социальной инженерии могут свести на нет преимущества даже самой продвинутой биометрической защиты.

Ранее россиян предупредили о рисках биометрической идентификации в проекте Сэма Альтмана.