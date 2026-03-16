Россиян предупредили о рисках биометрической идентификации в проекте Сэма Альтмана

Борьба с ботами и «доказательство человечности» – это красивая вывеска, за которой стоит ровно то же самое, что и в истории с нерегулируемым ИИ. Об этом заявил политтехнолог, гендиректор коммуникационного агентства «Правда» Владислав Цветков, комментируя расширение сотрудничества проекта биометрической идентификации World ID, созданного сооснователем OpenAI Сэмом Альтманом, с крупными брендами.

Как подчеркнул Цветков, частные компании получают доступ к уникальным биометрическим данным, и никто не знает, куда они утекут завтра.

«Tools For Humanity обещают удалять сканы радужки, но мы уже видели, как ИИ-системы Microsoft Copilot обходили собственные ограничения и сливали в сеть данные с компьютеров пользователей. А теперь представьте, что эти технологии попадают к военным подрядчикам. Вспомните скандал с Пентагоном: они использовали Claude, обученный на массивах данных, для планирования ударов по Ираку, и ошибки алгоритмов стоили сотен жизней», — сказал он.

По его словам, сегодня сканируют глаза в Gap, а завтра эти «анонимизированные коды» могут лечь в основу системы тотальной слежки, где частная корпорация станет единственным вратарем в цифровой мир.

«Ключевой вопрос тут – согласие пользователей, безопасность и контроль, а на данный момент – это способ «заработать на комиссии» с каждого распознавания», — добавил Цветков.

Член Общественного совета при Минцифры России, директор департамента цифровых технологий ТПП РФ Владимир Маслов назвал обещания западных ИТ-гигантов о безопасности ненадежными.

«Как показывает история, обещания для западных ИТ-гигантов не стоят ничего, если их нарушение принесет больше прибыли, чем потенциальные штрафы. Кроме того, базы частных компаний имеют свойство утекать как в результате сложных атак, так и из-за банальной неосторожности отдельного сотрудника», — отметил он.

По его словам, репутация и прочее не имеют особого значения. В пример он привел Google, который прошел через много скандалов, и не утратил монопольное положение.

«Проблема с биометрией в том, что утекший пароль можно поменять, а радужку глаза – нет, поэтому вопрос безопасности в этой ситуации стоит особенно остро», — сказал Маслов.

 
