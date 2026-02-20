В России оценили возможность нового повышения налогов

Экономист Щербаченко: в ближайший год в России не расширят шкалу НДФЛ

В ближайший год в России не расширят прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (13–22%), заявил «Газете.Ru» доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

«Вероятность дальнейшего расширения прогрессивной шкалы НДФЛ сегодня очень мала. На ее изменение могут повлиять два фактора. С одной стороны, бюджетная потребность в дополнительных средствах, а с другой стороны — политическая воля. В России с 2025 года действует прогрессивная пятиступенчатая шкала НДФЛ, которая направлена на решение социальных вопросов государства и увеличение бюджетных поступлений. В ближайший год изменений в шкале НДФЛ точно не будет. Возможно, в дальнейшем может быть введена дополнительная ступень для людей с доходами больше 100 млн рублей, если будет потребность в дополнительных средств для бюджета и для реализации социальных программ», — отметил Щербаченко.

По его словам, основным фактором для появления новой ступени НДФЛ станет дополнительная потребность денег для финансирования социальных программ.

Щербаченко подчеркнул, что переход к пятиступенчатой шкале НДФЛ в 2025 году коснулся 3,2% работающего населения и дополнительно дал бюджету около 533 млрд рублей за 2025 году.

