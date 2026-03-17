Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Роскачество: гибридный формат работы стал самым популярным в России
insta_photos/Shutterstock/FOTODOM

Гибридный формат работы в России стал самым популярным в России, но более контролируемым, чем раньше — с фиксированными днями присутствия сотрудников в офисе и обязательными очными встречами и планерками. Об этом «Газете.Ru» рассказали в департаменте организационного развития Роскачества.

«Гибридный формат работы уже закрепился в России как компромиссный вариант. Работодатели поняли, что тотальный возврат в офис грозит потерей ценных кадров, особенно в дефицитных сферах. При этом полная удаленка устраивает не всех работодателей из-за проблем с управляемостью. Поэтому гибрид стал золотой серединой, но более контролируемым, чем раньше, то есть с фиксированными днями присутствия и обязательными очными встречами и планерками», — отметили в департаменте.

Там добавили, что офисные сотрудники действительно получают преимущество в карьерном росте — они быстрее включаются в неформальные коммуникации и чаще попадают в поле зрения руководства. Для удаленщиков компании будут усиливать контроль: регулярные видеозвонки и жесткая привязка к показателям эффективности, считают в департаменте. Там заключили, что конкуренция за кадры в России разделится, только для дефицитных специалистов сохранятся индивидуальные условия работы.

Ранее сообщалось, что смена работы в России стала рискованным решением.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
