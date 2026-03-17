Гибридный формат работы стал самым популярным в России

Гибридный формат работы в России стал самым популярным в России, но более контролируемым, чем раньше — с фиксированными днями присутствия сотрудников в офисе и обязательными очными встречами и планерками. Об этом «Газете.Ru» рассказали в департаменте организационного развития Роскачества.

«Гибридный формат работы уже закрепился в России как компромиссный вариант. Работодатели поняли, что тотальный возврат в офис грозит потерей ценных кадров, особенно в дефицитных сферах. При этом полная удаленка устраивает не всех работодателей из-за проблем с управляемостью. Поэтому гибрид стал золотой серединой, но более контролируемым, чем раньше, то есть с фиксированными днями присутствия и обязательными очными встречами и планерками», — отметили в департаменте.

Там добавили, что офисные сотрудники действительно получают преимущество в карьерном росте — они быстрее включаются в неформальные коммуникации и чаще попадают в поле зрения руководства. Для удаленщиков компании будут усиливать контроль: регулярные видеозвонки и жесткая привязка к показателям эффективности, считают в департаменте. Там заключили, что конкуренция за кадры в России разделится, только для дефицитных специалистов сохранятся индивидуальные условия работы.

