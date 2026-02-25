Размер шрифта
Суд взыскал с ГК «Р-Фарм» €37,2 млн по иску «Райффайзенбанка»

Cуд удовлетворил иск «Райффайзенбанка» к структурам ГК «Р-Фарм» о взыскании €37,2 млн
Shutterstock/FOTODOM

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Райффайзенбанка» к структурам ГК «Р-Фарм» о взыскании €37,2 млн (около 3,4 млрд рублей) по кредитному соглашению 2021 года, сообщает Vademecum.ru.

Отмечается, что в ходе процесса истец был заменен на «Альбиоген» после уступки прав требования.

С АО «Р-Фарм» взысканы основной долг, проценты и пени на общую сумму свыше €29 млн, с ООО «Р-Фарм Холдинг» – €7,8 млн в пределах поручительства, дополнительно с обоих ответчиков – 10 млн рублей госпошлины.

Подробности разбирательства не раскрываются, а представители всех сторон от комментариев воздержались. По информации источников, речь может идти о неисполненных обязательствах по кредитному соглашению на €50 млн, выданному «Р-Фарму» в 2021 году на организацию производства антиковидных препаратов в Германии. Соглашение было рассчитано на три года. Проект предусматривал выпуск вакцины «Спутник V» и препарата от ревматоидного артрита Артлегии (олокизумаб) на заводе в Иллертиссене, ранее приобретенном у Pfizer. Однако Европейское медицинское агентство (EMA) не одобрило регистрацию этих препаратов, и планы выйти на европейский рынок были сорваны.

Об подаче иска «Райффайзенбанком» стало известно в мае прошлого года. В качестве третьего лица в деле участвовала немецкая компания R-Pharm Germany.

Ранее Мишустин заявил об отсутствии дефицита важных лекарств в России.

 
