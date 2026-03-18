Аналитик объяснила, почему в России не перейдут на четырехдневную рабочую неделю

Российские компании не захотят переходить на четырехдневную рабочую неделю, потому что это не всегда повышает продуктивность сотрудников, заявила «Газете.Ru» финансовый аналитик, преподаватель Института международных экономических связей Юлиана Сорокина.

«Переход на новый режим работы требует изменений в культуре и психологии управления персоналом. Исследования показывают, что сокращение рабочих дней не всегда повышает продуктивность сотрудников. Напротив, уменьшение продолжительности рабочей недели может увеличить нагрузку на оставшихся работников, что негативно сказывается на моральном климате в коллективе и повышает риск профессиональных заболеваний. Работодатели опасаются снижения производительности и эффективности сотрудников при сокращении рабочего времени. Российские компании вряд ли перейдут на такой график в 2026 году», — отметила Сорокина.

Она добавила, что российский Трудовой кодекс допускает использование различных режимов работы, но конкретные механизмы реализации четырехдневной рабочей недели недостаточно проработаны. Необходимы четкие нормативные акты, регулирующие продолжительность рабочего времени, оплату труда и социальные гарантии при таком режиме работы, считает Сорокина.

Она сказала, что в некоторых отраслях экономики РФ переход на четырехдневную рабочую неделю более вероятен, чем в других: если спрос на товары и услуги сильно упадет, это может стать причиной для такого изменения. Это актуально для автомобильной промышленности и строительства, которые часто зависят от сезонных колебаний, сказала Сорокина. В таких условиях предприятия ищут способы сократить расходы, в том числе за счет уменьшения рабочего времени, пояснила аналитик. По ее словам, сфера производства потребительских товаров также реагирует на изменения экономических показателей. Сокращение спроса на продукцию уменьшает объемы выпуска и потребность в рабочей силе, что заставляет предприятия сокращать рабочий график, добавила Сорокина.

Она считает, что сокращение рабочей недели — временная мера, направленная на смягчение последствий экономических изменений и сохранение сотрудников. Многие компании стараются удержать опытных специалистов даже при снижении спроса, понимая, что восстановление бизнеса невозможно без квалифицированного персонала, пояснила аналитик.

В СМИ 6 марта появилась информация о возможном переводе сотрудников «АвтоВАЗа» на четырехдневную рабочую неделю из-за сокращения производства на фоне снижения спроса на автомобили Lada. Позже в компании опровергли эти сообщения, заявив, что предприятие продолжит работать в обычном графике.

