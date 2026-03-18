В четвертой серии мультика ЦБ хомяка обманывает кролик-«раздолжнитель»

ЦБ снял четвертую серию анимационного мини-сериала «Изи деньги» — «Ставка не зашла». Ролик есть в распоряжении «Газеты.Ru».

По сюжету хомяк Хома взял микрозаем, чтобы сделать ставку на спорт в надежде на крупный выигрыш. Но команда проиграла, и он остался должен микрофинансовой организации. В панике Хома ищет в интернете способ избавиться от долгов и натыкается на кролика-«раздолжнителя», который обещает списать все за сутки. Он подписывает договор, не читая, а через некоторое время получает уведомления с требованием погасить заем и заплатить штрафы за просрочку. Оказалось, фирма взяла деньги лишь за консультационные услуги, а долги так и остались.

Бобер Боба тоже оказался в сложной ситуации: заболел и не может вовремя заплатить по кредиту. Но вместо сомнительных контор он оформляет кредитные каникулы в банке и после выздоровления спокойно возвращается к графику платежей.

«В рекламе «раздолжнители» обещают быстро решить проблему с кредитами за определенную сумму. От вас лишь требуется подписать заявление, что вы перекладываете на них общение с кредиторами, на чьи звонки на самом деле никто не отвечает. Пока вы пребываете в спокойствии, ваш долг растет за счет пеней и штрафов. Рано или поздно кредиторы подадут в суд, и вам все равно придется отдать долг — даже если для этого нужно будет продать имущество», — отметили в пресс-службе Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу.

По словам представителей пресс-службы, доказать, что вас обманули, непросто: скорее всего, в договоре прописано, что вы заплатили за консультационные услуги, и они были оказаны. По мнению ЦБ, реальный механизм для тех, кто попал в трудную ситуацию, — договориться об отсрочке или реструктуризации напрямую с кредитором: банк или МФО заинтересованы в возврате денег, и решение обычно удается найти. Это не спишет долг, но даст время встать на ноги без штрафов, подчеркнули в ЦБ. Другой законный способ списать долги — банкротство, добавили в ГУ. Но там назвали это крайней мерой с серьезными последствиями. Например, на время процедуры и еще пять лет после взять кредиты вряд ли получится.

«Если «раздолжнители» обещают банкротство как льготную госпрограмму по освобождению от долгов без потери имущества — вас обманывают. Перед вами либо недобросовестные юристы, либо вовсе мошенники. Таким обещаниям верить нельзя, и стоит пожаловаться в Федеральную антимонопольную службу.

Смотрите серию «Ставка не зашла» и проходите мини-тест — убедитесь, что обещания «раздолжнителей» вас не проведут», — заключили в ЦБ.

«Газета.Ru» в январе рассказывала, что Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу сняло анимационный мини-сериал «Изи деньги» о финансовой грамотности для подростков и молодежи. Три первые серии вышли 12 февраля («Киберфренд»), 24 февраля («Мелкий шрифт») и 10 марта («Натапал в минус»). Выход остальных серий состоится 19 марта («Ставка не зашла»), 30 марта («В инете посоветовали») и 9 апреля («Не ломбард»).

Ранее сообщалось, что в третьей серии мультика ЦБ деньги хомяка сгорели в онлайн-игре.