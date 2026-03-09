В третьей серии мультика ЦБ деньги хомяка сгорели в онлайн-игре

ЦБ снял третью серию анимационного мини-сериала «Изи деньги» — «Натапал в минус». Ролик есть в распоряжении «Газеты.Ru».

По сюжету хомяк Хома увлекается онлайн-игрой, где нужно нажимать на экран, чтобы копились виртуальные деньги. Когда сумма становится внушительной, игра предлагает вывести ее — достаточно лишь оплатить комиссию. Хома переводит деньги, но вместо обещанного выигрыша получает ноль на балансе. Рассудительный бобер Боба тем временем не играет, а изучает банковские предложения: с помощью калькулятора вкладов подбирает оптимальный вариант, внимательно читает договор и оформляет вклад под гарантированный процент. В итоге Боба планирует купить абонемент в спортзал на полученные проценты, а Хома констатирует: «Лютый кринж».

«Под видом экономических игр нередко скрываются финансовые пирамиды. Человек думает, что развлекается и зарабатывает, а на деле — теряет деньги, оплатив аферистам «комиссию за вывод». Иногда мошенники просят внести вступительный взнос и привести друзей — так они рассчитвают собрать больше средств до блокировки проекта», — объяснили в пресс-службе Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу.

В пресс-службе добавили, что такие игры не имеют отношения к реальному заработку и существуют только за счет притока новых участников. Доход в них никто не гарантирует, а любые вложения — это риск остаться ни с чем, предупредили в ЦБ.

Там подчеркнули: чтобы желание быстро заработать не привело к печальным последствиям, важно вовремя распознать обман. В ЦБ пояснили, что если вас просят внести взнос или заплатить за вывод средств — это явный признак мошенничества.

«Прежде чем вкладывать деньги в сомнительный проект, проверьте компанию в реестре Банка России. Сделать это можно в разделе «Проверить участника финансового рынка» на сайте регулятора. Если организации там нет — связываться с ней опасно», — заключили в ЦБ.

Смотрите серию «Натапал в минус» и проходите мини-тест, чтобы ловушки мошенников не засталивас врасплох.

«Газета.Ru» в январе рассказывала, что Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу сняло анимационный мини-сериал «Изи деньги» о финансовой грамотности для подростков и молодежи. Две первые серии вышли 12 февраля («Киберфренд») и 24 февраля («Мелкий шрифт»). Выход остальных серий состоится 10 марта («Натапал в минус»), 19 марта («Ставка не зашла»), 30 марта («В инете посоветовали») и 9 апреля («Не ломбард»).

Ранее сообщалось, что во второй серии «Изи деньги» белки-кредиторы забирают у хомяка машину.