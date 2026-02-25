Греф рассказал, сколько налогов Сбер заплатил в 2025 году

По итогам 2025 года Группа Сбер заплатила 543,3 млрд рублей налога на прибыль. Об этом рассказал журналистам накануне раскрытия отчетности за 2025 год по МСФО председатель правления Сбера Герман Греф.

«С учетом всех остальных налоговых статей и страховых взносов общая сумма выплат Группы Сбер превысила 948 млрд рублей», — добавил Греф.

Отмечается, что также в 2025 году компания выплатила акционерам рекордные в своей истории дивиденды в размере 786,9 млрд рублей. Половина из них пошла в казну государства как основного акционера в лице Министерства финансов.

«Общая сумма поступлений в бюджет страны от Группы Сбер за 2025 год превысила 1,3 трлн рублей», — резюмировал Греф.