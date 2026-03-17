Сбер поддержит все предметы всероссийской олимпиады школьников

Сбер второй год подряд поддержит все 24 предмета на заключительных этапах всероссийской олимпиады школьников, сообщает пресс-служба банка.

В Сбере отметили, что компания организует в рамках финалов по информатике, экономике и математике лекции и встречи с экспертами, а также экскурсии в офис компании.

Также в офисе Сбера наградят победителей и призеров по профилям «Искусственный интеллект» и «Информационная безопасность».

«Олимпиада всегда про умение думать там, где нет готового решения, искать подход, когда алгоритм неочевиден, и разбираться в задаче с нуля. Для нас это особенно близко, потому что именно так устроена работа над технологиями», — отметила управляющий директор, руководитель дирекции академических партнерств Сбера Ольга Цуканова (признана в РФ иностранным агентом).