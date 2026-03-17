Дерипаска заявил об отсутствии выгоды для России от конфликта на Ближнем Востоке

Война США и Израиля против Ирана не принесет России «ничего хорошего», несмотря на рост цен на нефть, газ и удобрения, а также временное снятие санкций на российскую нефть. Об этом заявил бизнесмен Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.

По его мнению, мировая экономика от высоких цен на энергоносители значительно и на продолжительное время замедлится. А с учетом того, что Россия в 2025 году укрепила рубль до отметок ниже 80 за $1, лишив основные отрасли экономики конкурентоспособности на международных рынках, она тоже столкнется с серьезными потерями в глобальном кризисе из-за шока нефтяных цен, написал Дерипаска.

Бизнесмен высказал уверенность в том, что Центральному банку России необходимо в ближайшие полгода уменьшить ключевую ставку до 6% и ослабить рубль до уровня не ниже 105 рублей за $1. В таком случае, по мнению Дерипаски, Россия выйдет из этого кризиса без крупных потерь, в противном случае это будет «наступлением на грабли».

Предприниматель добавил, что Соединенные Штаты не смогли легко одержать победу над Ираном, на фоне этого очень вероятна возможность того, что мировая экономика «закашляет от высоких цен на энергоносители».

Ранее США столкнулись с крупным энергетическим кризисом из-за войны с Ираном, не справившись с ростом цен на нефть.