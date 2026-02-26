Размер шрифта
Россиянам объяснили, в каких случаях суд может уменьшить размер алиментов

Юрист Хаминский: сумма алиментов может быть уменьшена из-за ухудшения здоровья
Суд может уменьшить сумму алиментов, если после развода у плательщика изменилось материальное положение. Об этом RT рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Специалист объяснил, чтобы изменить сумму алиментов, плательщик должен доказать, что его материальное положение значительно ухудшилось, из-за чего он не может продолжать выплачивать алименты в прежнем размере.

«Причины могут быть разные: ухудшение состояния здоровья, появление других иждивенцев и так далее. Семейный кодекс предусматривает, что, если после установления в судебном порядке размера алиментов изменилось материальное или семейное положение, суд вправе изменить размер алиментов или освободить лицо от их уплаты», — подчеркнул он.

По словам юриста, в случае изменения размера алиментов или при полном освобождении от их уплаты суд имеет пров учитывать иной заслуживающий внимания интерес сторон. Обычно основанием для изменения суммы выплаты становится рождение малыша в новой семье и нахождение супруга в отпуске по уходу за ребенком.

При этом наличие ипотеки или другого кредита не являются основанием для изменения размера алиментов. Исключением может быть, если размер платежей по ипотеке, алиментов и личных расходов указывает на невозможность содержания плательщика и его иждивенцев.

Накануне Соцфонд РФ сообщил, что с 1 марта 2026 года России изменится порядок учета алиментов для получения единого пособия. С начала весны минимальные алименты при расчете доходов семьи будут считаться не из минимального размера оплаты труда (МРОТ), как это сейчас, а из средней зарплаты в конкретном регионе.

Ранее были названы последствия неуплаты алиментов.

 
