Стало известно, почему молодежь не интересуется долгосрочными сбережениями

Программа долгосрочных сбережений (ПДС) оказалась заметно более востребованной у старшего поколения, тогда как молодежь и люди среднего возраста относятся к ней значительно сдержаннее. Молодежь привыкла тратить «здесь и сейчас», а не копить на будущее, рассказал «Газете.Ru» начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст», кандидат экономических наук Олег Абелев.

«Для людей до 35–40 лет в приоритете чаще находятся не долгосрочные накопления, а текущие расходы и крупные жизненные задачи. Речь идет об аренде или покупке жилья, ипотеке, обучении, создании семьи, тратах на детей, автомобиль и путешествия. На этом фоне откладывать деньги на десятилетия вперед многим кажется менее важной задачей. Сдерживает интерес и неопределенность в отношении будущего. Молодые люди более мобильны и нередко не уверены, в какой стране, городе или экономической реальности будут жить через 10–15 лет. Инфляция, изменения законодательства и общая нестабильность снижают доверие к инструментам, которые предполагают слишком длинный горизонт вложений», — отметил Абелев.

Он добавил, что молодежь нередко считает программу недостаточно доходной по сравнению с альтернативами: ПДС сопоставляют с вложениями в акции, облигации, брокерские счета и другие рыночные инструменты, которые воспринимаются как более гибкие и потенциально более прибыльные. Отдельным барьером остается низкая ликвидность: деньги фактически замораживаются на долгий срок, тогда как молодому поколению важна возможность быстро получить доступ к своим средствам без потери дохода, подчеркнул Абелев.

По словам экономиста, свою роль играет и сложность самого продукта: ПДС включает участие негосударственных пенсионных фондов, софинансирование, страхование и налоговые механизмы, из-за чего многим проще выбрать обычный банковский вклад, чем разбираться в деталях долгосрочного договора.

Эксперт считает, что увеличение срока заморозки средств вряд ли сделает программу более привлекательной для молодежи. Напротив, такая мера способна дополнительно отпугнуть потенциальных участников, поскольку для молодых людей даже пять лет остаются слишком долгим периодом ограничения доступа к деньгам, считает Абелев. Скорее этот шаг нужен для устойчивости самой системы и защиты длинных денег, которые фонды могут направлять в долгосрочные проекты, уверен экономист.

Повысить интерес к программе могли бы более гибкие условия, допустил Абелев. Он рассказал, какие меры могли бы помочь.

«В частности, речь идет о возможности досрочного снятия части средств без потери дохода на социально значимые цели, включая первый взнос по ипотеке, образование или открытие бизнеса. Кроме того, нужно сделать софинансирование более выгодным именно для молодых граждан, упростить подключение через автоматические переводы и банковские приложения, а также активнее объяснять принципы долгосрочного накопления и сложного процента. Молодежь должна видеть в таких инструментах не только способ накопить на пенсию, но и возможность создать финансовую базу для важных жизненных шагов. Именно тогда программа сможет стать для нее более понятной и привлекательной», — считает экономист.

