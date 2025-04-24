Россиянам назвали выгодный способ погашения ипотеки

ВТБ: каждый второй вкладчик может покрыть 50% ипотеки процентами по депозиту

Доходность по вкладам, оформленным в период пиковых ставок, позволяет каждому второму клиенту ВТБ компенсировать до 50% своего ипотечного платежа. Каждый десятый человек закрывает ежемесячный платеж процентами по депозитам полностью. Об этом «Газете.Ru» сообщил заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

По оценке банка, большая часть ипотечных заемщиков платит по кредиту до 30 тыс. рублей в месяц. Только 2% вносят более 100 тыс. рублей. Это связано с тем, что большинство заемщиков оформили ипотеку до роста ключевой ставки, а сейчас предпочитают льготные программы. Так, 70% ипотек в ВТБ оформляются по семейной программе.

Одновременно с этим около 60% вкладчиков банка разместили на депозитах порядка 900 тыс. рублей. При ставке от 20% годовых они получают до 15 тыс. рублей ежемесячно — этого достаточно, чтобы перекрыть часть или всю ипотеку. В пиковый период — с ноября 2024 года — ставки достигали 24% годовых и остаются на уровне около 20% даже сейчас.

«Часть клиентов благодаря такому соотношению продолжает гасить ипотеку за счет процентов, часть — копит на первый взнос, часть — инвестирует в досрочное погашение. Мы ожидаем, что двузначная доходность по депозитам сохранится как минимум до 2026–2027 годов», — отметил Горшков.

С декабря 2024 года доходность депозитов снизилась в среднем на 2 процентных пункта. По данным ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам в десятке крупнейших российских банков в апреле составила 20,05%. Это минимум за полгода.

Ранее россиянам пообещали, что падение ставок по вкладам закончилось.