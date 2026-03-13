Размер шрифта
Стало известно, жители каких городов взяли больше займов к 23 февраля и 8 Марта

«Альфа-Деньги»: москвичи взяли большее число займов перед гендерными праздникам
SimoneN/Shutterstock/FOTODOM

Жители Москвы взяли наибольшее число займов перед 23 февраля и 8 Марта. За год этот показатель увеличился на 27%. Об этом сообщила «Москва 24» со ссылкой на исследование «Альфа-Денег».

Согласно данным исследования, больше всего займов в Москве взяли мужчины в возрасте до 30 лет и женщины в возрасте от 30 до 40 лет.

«Средний чек займа в столице накануне 23 февраля составлял 24 450 рублей против 16 661 рубля в прошлом году, а перед 8 Марта – 25 030 рублей против 16 488», — рассказали специалисты.

Отмечается, что наиболее востребованными в столице были «займы до зарплаты». Они составили 69,1% от общего количества обращений. Услугами кредитного лимита воспользовались 17,1% москвичей, а среднесрочные займы использовали 13,8%.

Кроме того, другими лидерами по займам перед этими праздниками оказались Санкт-Петербург (+19,9%), Екатеринбург (+22,7%), Новосибирск (+23,7%) и Краснодар (+29,6%). Также в топ-10 город вошли Казань, Красноярск, Омск, Челябинск и Уфа со средним показателем в 18,2%.

Ранее стало известно, какие продукты часто заказывают московские курьеры.

 
