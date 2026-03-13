Названы риски для Запада после снятия нефтяных санкций с России

Послабление со стороны США в отношении российской нефти создает не только ситуативный эффект для рынка, но и несет долгосрочные риски для всей санкционной конструкции Запада. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст», кандидат экономических наук Олег Абелев.

«Главный риск связан с самим прецедентом пересмотра санкций. Рынок уже увидел, что ограничения против России не являются жесткой и неизменной системой и могут смягчаться, если этого требует ситуация на мировом рынке. Такой сигнал особенно важен для крупнейших покупателей сырья, включая Китай и Индию. Если эти страны увидят, что США в условиях кризиса готовы отступать от прежней линии, это может подтолкнуть их к более свободному отношению к санкционным ограничениям. Еще один риск связан с ожиданиями новых исключений», — отметил Абелев.

По его словам, после такого шага другие государства, трейдеры и участники энергорынка могут начать исходить из того, что при любом резком росте цен или новом витке нестабильности Запад снова будет вынужден делать послабления. Это, по сути, снижает сдерживающий эффект санкций и делает их менее убедительными в глазах партнеров и посредников, подчеркнул экономист.

Отдельно эксперт указал на политическую уязвимость самого решения. По его словам, этот шаг уже вызвал критику внутри США, а значит, любое дальнейшее смягчение ограничений будет становиться предметом внутренней политической борьбы. В результате санкционная политика может все сильнее зависеть не только от внешней конъюнктуры, но и от противостояния различных сил внутри западных стран, считает эксперт.

Проблемой Абелев счел и возможное расхождение между США и Европой. По его оценке, действия Вашингтона уже выглядят менее жесткими на фоне линии Еврокомиссии, которая выступает за дальнейшее ужесточение подхода к российским нефти и газу. Это способно усилить разногласия внутри западной коалиции и поставить под вопрос единство санкционного режима, уверен Абелев.

«В то же время в долгосрочной перспективе такие решения могут сыграть на руку России. Даже ограниченные послабления позволяют вывозить накопленные объемы сырья и одновременно напоминают рынку: в условиях глобальных кризисов полностью обойтись без российских поставок по-прежнему крайне сложно.

Вся эта история стала показательной иллюстрацией того, как геополитика сталкивается с экономической реальностью. Когда кризис усиливает давление на мировой рынок, государства, которые вводили ограничения, в итоге сами вынуждены приостанавливать их, корректировать или частично отменять», — заключил Абелев.

