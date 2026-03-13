Экономист объяснил, почему США временно сняли нефтяные санкции с России

Временное снятие нефтяных санкций с России показывает зависимость мировых стран от отечественных энергоресурсов, заявил «Газете.Ru» помощник депутата Госудумы, руководитель центра исследования международной политики и экономики Института международных экономических связей Илья Мосягин. Однако говорить о полном снятии санкций с РФ рано, считает экономист.

«Сам факт такого шага показывает зависимость мирового рынка от российских энергоресурсов. Формально лицензия выглядит как техническая мера, позволяющая разгрузить уже идущие грузы и избежать зависания танкеров в море. Но по сути это сигнал о том, что в условиях глобального дефицита предложения полностью игнорировать российскую нефть невозможно. При этом говорить о скорой полной отмене нефтяных санкций против России пока рано. Скорее Вашингтон переходит от жесткой линии к более точечным решениям, когда этого требует ситуация на рынке. Ранее OFAC уже публиковало отдельную лицензию GL 133 по поставкам российской нефти, загруженной на суда к 5 марта, в адрес Индии», — отметил Мосягин.

По его словам, для российской нефтяной отрасли даже такое ограниченное послабление означает возможность без дополнительных потерь исполнить уже заключенные контракты, избежать части логистических проблем и сохранить валютную выручку. Для бюджета это тоже позитивный фактор, поскольку нефтегазовые доходы остаются одной из его ключевых опор, добавил экономист.

По его мнению, для обычных граждан эффект будет не прямым, а косвенным: такая мера вряд ли сама по себе резко изменит курс рубля или стоимость бензина на АЗС, но поддержание экспортных поставок помогает сохранять устойчивость бюджетных поступлений, от которых зависят социальные расходы и финансирование госпрограмм.

Кроме того, выдача такой лицензии создает неприятный для Запада прецедент, констатировал Мосягин. Рынок видит, что санкционные правила могут корректироваться под давлением обстоятельств, пояснил эксперт. По его словам, это означает, что участники мировой торговли будут еще внимательнее оценивать долгосрочную надежность санкционной политики и искать более гибкие схемы работы с российскими поставщиками.

США разрешили до 11 апреля операции с российской нефтью, погруженной на суда до 12 марта. Речь идет о генеральной лицензии OFAC GL 134, которая позволяет завершить доставку и продажу уже отгруженных партий нефти и нефтепродуктов. Информация об этом опубликована на сайте американского Минфина. Такое решение в Вашингтоне приняли на фоне резкого обострения ситуации на мировом энергорынке. Как писало Reuters, лицензия была выдана после скачка цен на нефть и сбоев поставок, связанных с войной вокруг Ирана и проблемами с судоходством через Ормузский пролив. Агентство отмечало, что речь идет о 30-дневном послаблении, которое США называют узким и временным.

Ранее в США заявили о готовности потратить свои запасы нефти на стабилизацию рынка.