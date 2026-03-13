Размер шрифта
США хотят приостановить 100-летний закон из-за ситуации с ценами на нефть

Bloomberg: США хотят приостановить Закон Джонса для стабилизации цен на нефть
Reuters

Американская администрация рассматривает возможность приостановить действие Закона Джонса, стремясь сдержать резкий рост цен на нефть и бензин. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации агентства, закон хотят отменить на 30 дней, инициатива находится на стадии разработки.

Предполагается, что она коснется судов, которые перевозят нефть, бензин, дизельное топливо, сжиженный природный газ и удобрения между портами США, что позволит более дешевым иностранным танкерам перевозить энергоносители, включая нефть с побережья Мексиканского залива на нефтеперерабатывающие заводы на восточном побережье Соединенных Штатов и топливо из региона в более густонаселенные районы.

«В интересах национальной обороны Белый дом рассматривает возможность временного приостановления действия Закона Джонса, чтобы обеспечить бесперебойную доставку жизненно важных энергоносителей и сельскохозяйственной продукции в порты США», — говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт.

Закон Джонса (Jones Act, 1920 г.) — это федеральный закон США, требующий, чтобы все грузы, перевозимые между портами страны, транспортировались судами под американским флагом, построенными в стране, и с экипажем из американских граждан.

Ранее глава минфина США объяснил вывод части российской нефти из-под санкций.

 
