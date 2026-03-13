В России ожидают замедления темпов снижения ключевой ставки

ЦБ, скорее всего, замедлит темпы снижения ключевой ставки в ближайшие месяцы из-за текущей геоэкономической ситуации, рассказал «Газете.Ru» аналитик «БКС Мир инвестиций» Кирилл Кононов.

По его словам, при прочих равных, при снижении базовой цены нефти Минфин увеличит объем покупки валюты в Фонд национального благосостояния. Минфин будет предоставлять экономике больше рублей, уточнил эксперт.

«Это будет способствовать ослаблению курса рубля, увеличению инфляции и предполагает более жесткую денежно-кредитную политику. На бюджетные доходы изменение бюджетного правила не влияет, оно влияет на распределение этих доходов — какая часть складывается в ФНБ, а какая — остается доступной для текущих расходов. Увеличение предоставления рублей со стороны Минфина должно привести к ослаблению рубля. Скорее всего, снижение ключевой ставки замедлится, по крайней мере в ближайшие месяцы, пока ЦБ будет оценивать проинфляционный эффект от изменений», — отметил Кононов.

13 февраля ЦБ снизил ключевую ставку с 16 до 15,5%.

Ранее сообщалось, что в России ожидают снижение ключевой ставки 20 марта.