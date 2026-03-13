Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранТеракт в «Крокус Сити Холле»Переговоры о мире на Украине
Бизнес

В России ожидают замедления темпов снижения ключевой ставки

Финансист Кононов: ЦБ, скорее всего, замедлит снижение ключевой ставки в ближайшие месяцы
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

ЦБ, скорее всего, замедлит темпы снижения ключевой ставки в ближайшие месяцы из-за текущей геоэкономической ситуации, рассказал «Газете.Ru» аналитик «БКС Мир инвестиций» Кирилл Кононов.

По его словам, при прочих равных, при снижении базовой цены нефти Минфин увеличит объем покупки валюты в Фонд национального благосостояния. Минфин будет предоставлять экономике больше рублей, уточнил эксперт.

«Это будет способствовать ослаблению курса рубля, увеличению инфляции и предполагает более жесткую денежно-кредитную политику. На бюджетные доходы изменение бюджетного правила не влияет, оно влияет на распределение этих доходов — какая часть складывается в ФНБ, а какая — остается доступной для текущих расходов. Увеличение предоставления рублей со стороны Минфина должно привести к ослаблению рубля. Скорее всего, снижение ключевой ставки замедлится, по крайней мере в ближайшие месяцы, пока ЦБ будет оценивать проинфляционный эффект от изменений», — отметил Кононов.

13 февраля ЦБ снизил ключевую ставку с 16 до 15,5%.

Ранее сообщалось, что в России ожидают снижение ключевой ставки 20 марта.

 
Теперь вы знаете
Гослинг спасает Землю: когда «Проект «Конец света» выйдет в РФ и почему это главный фильм весны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!