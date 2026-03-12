Размер шрифта
РЭО предложил перенести сроки уплаты экосбора для импортеров

В РЭО призвали смягчить правила экологического сбора для компаний-импортеров
В России хотят облегчить жизнь компаниям, которые ввозят товары из-за границы. Речь идет об экологических платежах в системе расширенной ответственности производителей (РОП). С такой идеей выступили специалисты Российского экологического оператора (РЭО), сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу РЭО.

Суть предложения в том, чтобы дать импортерам больше времени на то, чтобы отчитаться и заплатить экологический сбор. Предполагается, что у компаний будет до 90 дней с того момента, как товар прошел таможню.

В РЭО объяснили, что в 2028 году заканчивается переходный период по особым условиям исполнения РОП импортерами, и бизнес просил перенести сроки для подготовки документов.

«Перенос сроков выполнения обязанностей для импортеров создаст необходимые условия для бизнеса, обеспечивая плавный переход к полноценному функционированию механизма расширенной ответственности производителя», — отметили в пресс-службе.

Уточняется, что на сегодняшний день предложение проходит стадию обсуждения с профильными ведомствами.

До этого РЭО сообщил, что порядка 52,5% жителей России сортируют бытовые отходы.

Выяснилось, что 26% респондентов разделяют мусор на вторичное сырье и смешанные отходы. Еще 26,4% опрошенных практикуют сортировку по более мелким фракциям, таким как бумага, стекло, пластик, алюминиевые емкости и тому подобное.

Ранее в Москве запустили пилотный проект по сбору ненужной одежды.

 
