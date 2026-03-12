В Госдуме предложили запретить банкротство ИП, виновным в недостроях

В России нужно ввести мораторий на банкротство индивидуальных предпринимателей, которые являются застройщиками домов в рамках индивидуального жилищного строительства, если официально были подтверждены их противоправные действия. С таким предложением зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко обратился к руководителю Федеральной налоговой службы Даниилу Егорову. Письмо есть у «Газеты.Ru».

Аксененко считает, что такая мера поможет решить проблему с недостроями в России.

«Представляется целесообразным рассмотреть вопрос о введении специального режима временных ограничений (моратория в широком смысле) на применение процедур банкротства индивидуальными предпринимателями и иными субъектами, выступающими подрядчиками ИЖС, при наличии официально подтвержденных признаков противоправных деяний. Такой режим мог бы быть ориентирован на предотвращение использования банкротства как способа ухода от ответственности до завершения проверочных мероприятий и (или) предварительного расследования, а также на обеспечение сохранности имущественной базы для последующего удовлетворения требований граждан», — пишет Аксененко.

Он добавил, что меру нужно увязать с объективными процессуальными критериями (в частности, с наличием возбужденного уголовного дела либо принятого уполномоченным органом процессуального решения о наличии признаков преступления) и предусмотреть гарантии соразмерности, исключающие необоснованное ограничение прав добросовестных участников рынка.

Аксененко подчеркнул, что в России системный характер приобрела проблема мошенничества и недобросовестного поведения подрядчиков в сфере индивидуального жилищного строительства. В результате граждане оказываются без построенного жилья при сохранении обязательств по ипотечным кредитам и иным платежам, посетовал депутат. По его оценке, число пострадавших исчисляется десятками тысяч: в марте 2025 года фиксировалось порядка 15 тыс. обманутых граждан в сфере ИЖС, при этом отмечалась необходимость комплексного реагирования и предотвращения расширения проблемы.

«Отдельного внимания требует то обстоятельство, что существенная часть подрядчиков ИЖС — субъекты малого предпринимательства, в том числе индивидуальные предприниматели. При наличии признаков хищения или введения граждан в заблуждение такие лица, получив денежные средства по договорам

подряда, нередко прекращают фактическое исполнение обязательств, а затем используют институт несостоятельности (банкротства) как способ остановить взыскание и минимизировать последствия для себя, включая попытки добиться освобождения от обязательств при отсутствии имущества либо после предварительного вывода активов», — подчеркнул Аксененко.

Он добавил, что при этом действующее законодательство о банкротстве содержит инструменты противодействия злоупотреблениям, включая оспаривание подозрительных сделок и специальные ограничения, связанные с недобросовестным поведением должника, а также предусматривает уголовную ответственность за преднамеренное и фиктивное банкротство, в том числе совершенное ИП.

Одновременно правоприменительная практика показывает, что выявление и доказывание недобросовестности и фактов вывода активов требуют времени и процессуальных действий, зачастую сопряженных с параллельным расследованием по уголовно-правовой линии, констатировал Аксененко. Дополнительным осложняющим фактором является возможность сокрытия активов через аффилированные структуры и использование иностранных юрисдикций, что затрудняет реальное удовлетворение требований потерпевших, заключил парламентарий.

