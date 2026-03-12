Размер шрифта
Россиянам рассказали, кому увеличат пенсию в два раза

Финансист Финогенова: пенсионерам старше 80 лет удвоят часть страховой пенсии
Александр Кряжев/РИА Новости

Пенсионеры, достигшие 80 лет, а также граждане с инвалидностью I группы смогут получать фиксированную выплату к страховой пенсии в двойном размере. Об этом РИА Новости рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

Эксперт пояснила, что пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, или люди с инвалидностью I группы имеют право на удвоение фиксированной выплаты к страховой пенсии.

Она уточнила, что с января 2026 года размер фиксированной выплаты в составе страховой пенсии по старости составляет 9 584,69 рубля. После увеличения в два раза эта сумма вырастет до 19 169,38 рубля.

Финогенова также сообщила, что повышение будет назначаться автоматически, без подачи заявления. При этом, если инвалидность I группы была установлена до достижения 80-летнего возраста, фиксированная часть страховой пенсии повторно увеличиваться не будет — удвоение производится только один раз по одному из оснований.

Ранее стало известно, что в августе 2026 года некоторым россиянам планируют увеличить пенсии беззаявительно.

 
