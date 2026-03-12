Размер шрифта
Россиян предупредили о возможном подорожании услуг маникюра

Маркетолог Кобец: услуги маникюра могут подорожать после введения ГОСТа
Alina Kay/Shutterstock/FOTODOM

После введения нового ГОСТа на маникюр услуги небольших студий и частных мастеров ногтевого сервиса могут подорожать. Такой прогноз «Газете.Ru» дала доцент кафедры маркетинга Университета «Синергия» Маргарита Кобец.

Новый межгосударственный стандарт для ногтевого сервиса начнет действовать в России с 30 апреля 2026 года.

«Первая причина связана с тем, что, хотя ГОСТ формально носит рекомендательный характер, он становится обязательным, если салон сам указывает соответствие ему в договоре или публичной оферте. Кроме того, часть игроков рынка может начать использовать новый стандарт как конкурентное преимущество. Вторым фактором является возможное снижение проходимости. Если салон решит строго соблюдать технологическую карту и закладывать на процедуру больше времени, мастер за день сможет принять меньше клиентов. Это также может подтолкнуть цены вверх», — отметила Кобец.

Еще одной причиной подорожания маникюра эксперт считает требования к квалификации персонала: если салон будет работать по ГОСТу, ему придется обучать сотрудников или привлекать более подготовленных специалистов. Эксперт пояснила, что мастер ногтевого сервиса должен иметь профильную подготовку и не только уметь выполнять процедуру, но и обладать системными знаниями, а также четко следовать технологической карте.

Кроме того, на стоимость услуг влияет и ситуация с поставками материалов. Кобец отметила, что после ухода многих международных брендов из бьюти-сферы салонам приходится тратить дополнительные ресурсы на поиск новых поставщиков.

«Дополнительное давление на цены оказывает и общая инфляция. В салонах красоты стоимость услуг в среднем растет на 15–20% в год», — заключила Кобец.

Ранее бьюти-мастеров призвали не фотографировать клиентов без их согласия.

 
