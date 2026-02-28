Россиян предупредили о подорожании доллара

Доллар по 80 рублей к весне выглядит реалистичным сценарием. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал генеральный директор Pro-Vision Communications, инвестор Владимир Виноградов.

«Ориентир в 80 рублей за доллар к весне выглядит реалистичным сценарием при сохранении текущих внешних условий. Ограничения экспорта, санкционная неопределенность и слабый инвестиционный поток создают предпосылки для умеренного ослабления. В то же время уровень в 60 рублей за доллар выглядит маловероятным без серьезных изменений во внешнеполитической и экономической среде и заметного притока инвестиций. Крепкий рубль пока сохраняет позиции, но запас прочности не бесконечен. Формально национальная валюта остается сильной за счет экспортных доходов, бюджетной дисциплины и действующих ограничений на движение капитала. Однако внешняя среда остается напряженной, а давление санкционных факторов и ситуация на сырьевых рынках способны изменить баланс», — отметил Виноградов.

По его словам, текущая устойчивость рубля во многом опирается на поступления от экспорта энергоресурсов и жесткую денежно-кредитную политику. При этом сохраняется зависимость от внешней конъюнктуры: любые ограничения поставок или снижение цен на нефть и газ напрямую отражаются на валютной динамике, сказал инвестор. Пока у экономики есть ресурс сглаживать колебания, но риски нарастают, добавил эксперт.

По его словам, смягчение политики Банка России может изменить соотношение спроса и предложения на валютном рынке. Снижение ключевой ставки делает рублевые активы менее доходными, что снижает их привлекательность и может стимулировать рост спроса на иностранную валюту, считает инвестор. Одновременно более дешевые кредиты способны поддержать внутренний спрос и деловую активность, добавил Виноградов. Однако такая комбинация повышает инфляционные риски и создает дополнительное давление на курс, поскольку рубль становится менее выгодным инструментом для сбережений, уверен эксперт.

По его словам, среди факторов, способных развернуть тренд на подорожание доллара быстрее ожиданий, — резкое падение цен на нефть и газ, новые ограничения в отношении финансового сектора, а также поведение самих экономических агентов. Массовый перевод сбережений в иностранную валюту или повышенная волатильность на фондовом рынке могут усилить давление на рубль быстрее, чем это закладывается в официальные прогнозы, считает инвестор.

По данным Investing.com, 27 февраля доллар стоил более 75,9 рубля.

