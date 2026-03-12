Размер шрифта
Россиян предупредили о возможном подорожании музыкальных инструментов

«Музторг»: музыкальные инструменты в России могут подорожать на 15% в 2026 году
Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

Музыкальные инструменты в России могут подорожать на 15% в 2026 году, спрогнозировали для «Газеты.Ru» в сети магазинов «Музторг».

В компании отметили, что ценовая корректировка станет вынужденной мерой для рынка. На динамику цен повлияют изменения в законодательстве, увеличивающие нагрузку на бизнес, сохранение сложностей с трансграничными поставками и удорожание логистических услуг, добавили в сети.

«Текущая экономическая ситуация не позволяет удерживать цены на прежнем уровне. Мы наблюдаем удорожание практически по всем цепочкам поставок: растут тарифы на перевозку, усложняются маршруты, при этом добавляются новые нормативные требования к торговле. Все это закладывается в конечную стоимость», — отметила коммерческий директор сети «Музторг» Ольга Еремичева.

Несмотря на грядущее повышение цен, эксперты «Музторга» ожидают сохранения стабильного спроса на музыкальные инструменты начального и среднего уровня. Увлечение музыкой становится не просто хобби, а терапией, которая помогает снять стресс и эмоциональное напряжение, уточнили эксперты. При этом темпы продаж могут замедлиться по сравнению с предыдущими периодами, добавили в сети.

Ранее юрист рассказал, нужно ли платить за музыку на свадьбе.

 
