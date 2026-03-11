Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Верховный суд поддержал ФАС в деле в отношении компании «АксельФарм»

ВС РФ поддержал ФАС в отношении компании «АксельФарм» в деле о защите конкуренции
Shutterstock/FOTODOM

Верховный суд поддержал Федеральной Антимонопольной Службы в деле о защите конкуренции в отношении компании «АксельФарм». Об этом сообщается в Telegram-канале ФАС.

Отмечается, что ранее организация ввела в оборот дженерик противоопухолевого лекарственного препарата «Акситиниб», действующее вещество которого было защищено патентом до июня 2025 года. Поставщик оригинального препарата обратился в ФАС с заявлением о недобросовестных действиях со стороны конкурента, не дождавшегося окончания срока действия патента.

Ведомство признало ООО «АксельФарм» нарушившим Закон о защите конкуренции и выдало предписание о перечислении в бюджет 513 млн рублей. В ФАС отметили, что выход дженерика на рынок до истечения срока действия патента на оригинальный препарат является недобросовестной конкуренцией не только в отношении поставщиков оригинального препарата, но и в отношении других фармкомпаний, которые зарегистрировали свои дженерики и ждут завершения действия патента для их легального ввода в оборот.

Компания «АксельФарм» обжаловала решение и предписание службы, но Верховный суд поддержал позицию ФАС России.

Ранее ФАС включила «Герофарм» в реестр недобросовестных поставщиков из-за срыва поставки дапаглифлозина.

 
Теперь вы знаете
Полным россиянам и курильщикам могут повысить взносы по ОМС. Как их начисляют сейчас
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!