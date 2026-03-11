Верховный суд поддержал ФАС в деле в отношении компании «АксельФарм»

Верховный суд поддержал Федеральной Антимонопольной Службы в деле о защите конкуренции в отношении компании «АксельФарм». Об этом сообщается в Telegram-канале ФАС.

Отмечается, что ранее организация ввела в оборот дженерик противоопухолевого лекарственного препарата «Акситиниб», действующее вещество которого было защищено патентом до июня 2025 года. Поставщик оригинального препарата обратился в ФАС с заявлением о недобросовестных действиях со стороны конкурента, не дождавшегося окончания срока действия патента.

Ведомство признало ООО «АксельФарм» нарушившим Закон о защите конкуренции и выдало предписание о перечислении в бюджет 513 млн рублей. В ФАС отметили, что выход дженерика на рынок до истечения срока действия патента на оригинальный препарат является недобросовестной конкуренцией не только в отношении поставщиков оригинального препарата, но и в отношении других фармкомпаний, которые зарегистрировали свои дженерики и ждут завершения действия патента для их легального ввода в оборот.

Компания «АксельФарм» обжаловала решение и предписание службы, но Верховный суд поддержал позицию ФАС России.

Ранее ФАС включила «Герофарм» в реестр недобросовестных поставщиков из-за срыва поставки дапаглифлозина.