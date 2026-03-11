Размер шрифта
«Герофарм» попал в реестр недобросовестных поставщиков из-за дапаглифлозина

ФАС включила «Герофарм» в реестр недобросовестных поставщиков из-за срыва контракта
Кирилл Каллиников/РИА Новости

УФАС по Волгоградской области включила «Герофарм» в реестр недобросовестных поставщиков из-за срыва контракта на поставку дапаглифлозина, сообщает Telegram-канал «Без рецепта».

Уточняется, что в конце декабря прошлого года «Герофарм» заключил контракт с Центром сопровождения закупок учреждений здравоохранения Волгоградской области на 60,9 млн рублей. По его условиям фармпроизводитель до 23 января должен был поставить заказчику 32,8 тыс. упаковок Флодапи — дженерика Форсиги британо-шведской AstraZeneca для терапии сахарного диабета II типа. Однако в установленный срок препарат поставлен не был. «Герофарм» объяснил срыв сроков проблемами на стороне производителя — «АЗТ Фарма К.Б» и пообещал поставить 4,5 тыс. упаковок препарата с 13 февраля. В сообщении отмечается, что центр ждать не стал и в марте заключил договор с «Ланцетом», но уже на оригинальную Форсигу на сумму 62,8 млн рублей.

В качестве планируемой даты исключения в карточке недобросовестного поставщика указано 14 марта 2028 года.

В компании сообщили Vademecum.ru, что не согласны с решением регулятора о ее включении в реестр недобросовестных поставщиков. Производитель планирует обжаловать меру в установленном законом порядке.

Ранее «АстраЗенека» жаловалась в Генпрокуратуру на нарушения сроков поставок препарата для онкопациентов.

 
