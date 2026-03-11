Размер шрифта
Больше половины россиян пользуются налоговыми вычетами

KP.RU: 57% россиян получали налоговые вычеты за образование и другие услуги
Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

Больше половины россиян поделились, что не менее одного раза оформляли налоговые вычеты за платные услуги. Это следует из опроса kp.ru.

Согласно результатам исследования, 57% респондентов хотя бы один раз оформляли налоговый вычет. При этом некоторые россияне признались, что делают это каждый год, и их очень радует возможность вернуть часть потраченных денежных средств обратно.

Однако другие 40% участников опроса заявили, что не оформляют налоговые вычеты. Одни респонденты объяснили, что у них нет подпадающих под компенсацию трат, другие отметили, что им лень заниматься бумагами, а третьи признались, что не знают о налоговых вычетах.

Оставшиеся 3% опрошенных проголосовали за вариант «другое». Эти россияне рассказали, что недостаточно осведомлены в этом вопросе. Некоторые из них также поделились, что пробовали оформить налоговый вычет, но оставили это дело, поскольку не смогли собрать нужные документы или правильно подать заявку.

Ранее россиянам рассказали, как оформить налоговый вычет на обучение.

 
