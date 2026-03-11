Больше половины россиян пользуются налоговыми вычетами

Больше половины россиян поделились, что не менее одного раза оформляли налоговые вычеты за платные услуги. Это следует из опроса kp.ru.

Согласно результатам исследования, 57% респондентов хотя бы один раз оформляли налоговый вычет. При этом некоторые россияне признались, что делают это каждый год, и их очень радует возможность вернуть часть потраченных денежных средств обратно.

Однако другие 40% участников опроса заявили, что не оформляют налоговые вычеты. Одни респонденты объяснили, что у них нет подпадающих под компенсацию трат, другие отметили, что им лень заниматься бумагами, а третьи признались, что не знают о налоговых вычетах.

Оставшиеся 3% опрошенных проголосовали за вариант «другое». Эти россияне рассказали, что недостаточно осведомлены в этом вопросе. Некоторые из них также поделились, что пробовали оформить налоговый вычет, но оставили это дело, поскольку не смогли собрать нужные документы или правильно подать заявку.

