Генпрокуратуру попросили проверить данные о нарушении прав онкопациентов

«АстраЗенека» пожаловалась на поставки препарата для пациентов с раком легкого
Александр Гальперин/РИА Новости

Фармацевтическая компания «АстраЗенека» направила жалобу в Генпрокуратуру на организацию поставок в рамках госзакупок препарата «Осиметриниб» для пациентов с раком легкого, сообщает пресс-служба компании.

В жалобе компании указано, что сроки поставок регулярно нарушаются, а договорные обязательства в январе-феврале 2026 года не выполняются. В компании отметили 4 случая закупок с нарушениями сроков поставки или недопоставки препарата. Проблемы у дистрибьюторов, как указано в жалобе, возникли из-за дефицита готового препарата на складе производителя.

В компании уточнили, что сложившаяся ситуация со срывом сроков поставок уже вызвала тревогу общественности и публикацию в соответствующих профильных интернет-ресурсах.

«Данное обстоятельство вызывает обоснованную обеспокоенность относительно надежности исполнения обязательств по заключенным контрактам и свидетельствует о возможном глубинном характере проблемы, способной затронуть и других дистрибьюторов, работающих с данным производителем, что приведет к нарушению основополагающего права граждан РФ на получение лекарственного обеспечения», — говорится в тексте жалобы.

В компании считают, что права граждан в сфере охраны здоровья массово нарушаются.

«Непоставка или несвоевременная поставка препарата, применяемого при лечении онкологических заболеваний, где непрерывность терапии является критическим условием, напрямую нарушает гарантированное законом право на доступную и качественную медицинскую помощь, а также создает риск неблагоприятного исхода заболевания», — отмечает компания.

Также «АстраЗенека» попросила Генпрокуратуру проверить законность предоставления ценовых преференций в рамках национального режима в госзакупках в отношении «Осимертиниба». Компания указала, что в 2025 году в силу вступило постановление о национальном режиме, в рамках которого заказчик при закупке препаратор обязан дать преференции российскому производителю. На преференции, как указывает компания, могут претендовать те компании, чьи препараты производятся по полному циклу на территории государств-членов ЕАЭС.

«В случае с данным препаратом публично доступные сведения оставляют место для вопросов о том, действительно ли химический синтез фармсубстанции препарата проводился на территории стран ЕЭАС», — указано в сообщении компании.

В компании добавили, что препарат введен в гражданский оборот до истечения срока евразийского патента № 024421, принадлежащего АстраЗенека АБ и действующего до 18 октября 2032 года.

В компании ожидают, что Генпрокуратура проведет проверку по всем фактам, изложенным в настоящем обращении и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования, направленные на восстановление прав граждан, возмещение ущерба, причиненного бюджету, и привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности.
 
