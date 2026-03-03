Размер шрифта
В России резко подорожала морковь

Экономист Абрамов: морковь в России подорожала почти на 14% за неделю
ricardo.miyajima/Shutterstock/FOTODOM

Морковь в российских магазинах подорожала на 13,6% за неделю с 21 по 28 февраля, рассказал «Газете.Ru» создатель Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

«За неделю с 21 по 28 февраля значение Индекса Мишек выросло на 0,5% по сравнению с его снижением на 1,0% неделю назад. За неделю снизились цены на бюджетный белый хлеб (-4,3%), куриные тушки «Каждый день» (-3,2%) и сельдь «Матиас» (-0,5%). Выросли цены на морковь (+13,6%) и бананы (+0,7%). Цены остальных товаров в индексе не изменились. В годовом выражении значение Индекса Мишек снизилось на 4,7% по данным на 28 февраля по сравнению с его снижением на 5,1% неделю назад», — отметил Абрамов.

За год подорожали подсолнечное масло (+6,5%), детский мармелад Fruit-Tella (+6,2%), куриные тушки «Каждый день» (+5,1%), белый хлеб (+4,8%) и яйца «Окские» категории С1 (+3,3%).

За год подешевели черный чай «Акбар» (-29,3%), бананы (-18,2%), плавленый сырный продукт «Фетакса» (-16,7%), морковь (-10,7%), сливочное масло «Домик в деревне» 72,5% жирности (-10,0%) и сельдь «Матиас» (-7,5%). Цены на конфеты «Мишка косолапый», сок апельсиновый J7 и молоко «Домик в деревне» 3,2% жирности за год не изменились.

По данным Минэкономразвития, годовая инфляция в России с 17 по 24 февраля составила 5,81% против 5,85% на предыдущей неделе.

Ранее сообщалось, что в России резко подешевел черный чай.

 
