Швейцарская компания Roche не смогла «отменить» рисдиплам от «Промомеда»

Арбитражный суд Москвы не удовлетворил иск швейцарской и американской компаний F. Hoffmann-La Roche AG и PTC Therapeutics US к российским «Промомеду» и «Биохимику» с требованием запретить вводить в гражданский оборот дженерик рисдиплама, препарата для лечения спинальной мышечной атрофии. Об этом сообщил Telegram-канал «Без рецепта».

В публикации уточняется, что зарубежные фирмы хотели, чтобы суд ввел запрет на продажу воспроизведенного рисдиплама до 26 ноября 2035 года или иной даты прекращения действия евразийского патента. Кроме того, компании настаивали на отмене регистрации препарата и цен на него.

По данным авторов материала, министерство здравоохранения России зарегистрировало дженерик рисдиплама от «Промомеда» летом прошлого года. Права на оригинальный препарат принадлежат Roche, при этом в 2025 году Федеральная антимонопольная служба (ФАС) снизила стоимость отечественного аналога на 48%.

«Как указано в решении суда, отечественный рисдиплам имеет такой же количественный и качественный состав действующих веществ и ту же лекарственную форму, что и оригинальный «Эврисди» (лекарственный препарат с действующим веществом рисдипламом. — «Газета.Ru»), и истцы свое согласие на использование изобретения по патенту не давали», — отмечается в тексте.

В связи с этим швейцарская и американская компании утверждали, что действия «Промомеда» и «Биохимика» нарушают их исключительное право на изобретение.

Представители «Промомеда» с претензиями не согласились. В российской фирме заявили об отсутствии доказательств того, что ее действия несут угрозу нарушения интеллектуальных прав. Все из-за того, что регистрация лекарственного препарата и установление предельной цены на него могут рассматриваться в качестве угрозы исключительно в совокупности с другими факторами, наличие которых правообладатель не доказал.

«Суд эти аргументы убедили, и он полностью отказал в удовлетворении иска», — подчеркивается в сообщении.

Известно, что все стадии производства российского рисдиплама осуществляются на площадке «Биохимика» в Саранске. В ситуации со швейцарским препаратом в России локализованы лишь две стадии производства — выпускающий контроль и вторичная/третичная упаковка. За эти процессы отвечает ООО «Добролек».

