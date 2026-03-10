Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Швейцарская компания Roche не смогла «отменить» рисдиплам от «Промомеда»

Суд в Москве отказался вводить запрет на продажу рисдиплама от «Промомеда»
Александр Кряжев/РИА Новости

Арбитражный суд Москвы не удовлетворил иск швейцарской и американской компаний F. Hoffmann-La Roche AG и PTC Therapeutics US к российским «Промомеду» и «Биохимику» с требованием запретить вводить в гражданский оборот дженерик рисдиплама, препарата для лечения спинальной мышечной атрофии. Об этом сообщил Telegram-канал «Без рецепта».

В публикации уточняется, что зарубежные фирмы хотели, чтобы суд ввел запрет на продажу воспроизведенного рисдиплама до 26 ноября 2035 года или иной даты прекращения действия евразийского патента. Кроме того, компании настаивали на отмене регистрации препарата и цен на него.

По данным авторов материала, министерство здравоохранения России зарегистрировало дженерик рисдиплама от «Промомеда» летом прошлого года. Права на оригинальный препарат принадлежат Roche, при этом в 2025 году Федеральная антимонопольная служба (ФАС) снизила стоимость отечественного аналога на 48%.

«Как указано в решении суда, отечественный рисдиплам имеет такой же количественный и качественный состав действующих веществ и ту же лекарственную форму, что и оригинальный «Эврисди» (лекарственный препарат с действующим веществом рисдипламом. — «Газета.Ru»), и истцы свое согласие на использование изобретения по патенту не давали», — отмечается в тексте.

В связи с этим швейцарская и американская компании утверждали, что действия «Промомеда» и «Биохимика» нарушают их исключительное право на изобретение.

Представители «Промомеда» с претензиями не согласились. В российской фирме заявили об отсутствии доказательств того, что ее действия несут угрозу нарушения интеллектуальных прав. Все из-за того, что регистрация лекарственного препарата и установление предельной цены на него могут рассматриваться в качестве угрозы исключительно в совокупности с другими факторами, наличие которых правообладатель не доказал.

«Суд эти аргументы убедили, и он полностью отказал в удовлетворении иска», — подчеркивается в сообщении.

Известно, что все стадии производства российского рисдиплама осуществляются на площадке «Биохимика» в Саранске. В ситуации со швейцарским препаратом в России локализованы лишь две стадии производства — выпускающий контроль и вторичная/третичная упаковка. За эти процессы отвечает ООО «Добролек».

Ранее в России разработали новый способ лечения агрессивного рака, устойчивого к химиотерапии.

 
Теперь вы знаете
Налоговая начала охоту на россиян с «нулевыми» автокредитами? К кому и почему придет ФНС в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!