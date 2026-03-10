В Max рассказали, как увеличилась аудитория мессенджера

В Max зарегистрировались 100 млн пользователей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу платформы.

Отмечается, что ежедневно пользователи мессенджера отправляют более 1 млрд сообщений и совершают 28 млн звонков.

5 марта в пресс-службе Max опровергли сообщения об отслеживании использования VPN-сервисов мессенджером.

В пресс-службе добавили, что мессенджер направляет запросы на серверы, например компаний Apple или Google, для проверки доставки push-уведомлений. Подобные меры необходимы в условиях ограничений мобильной связи, уточнили на платформе. При этом Max не направляет запросы на сервера WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Telegram, подчеркнули в пресс-службе.

3 марта член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор партийного проекта «Единой России» «Цифровая Россия» Антон Немкин говорил, что слухи о росте киберугроз в национальном мессенджере Max не подтверждаются фактами. По его словам, платформу часто пытаются дискредитировать в вопросах безопасности.

Ранее эксперты по кибербезопасности опровергли новость о распространении вируса в Max.